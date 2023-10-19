شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ينبع يتميز في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين ببرنامج "موهبة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل تعليم ينبع، ممثلًا في قسمي الموهوبين والموهوبات، على جائزتي الفئة الثانية على مستوى المملكة، التي حققت تميزًا في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين خلال عمر البرنامج في عامه الـ13.

وجاء إعلان النتائج والتكريم خلال حفل إطلاق البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الـ14، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في مركز "قياس".

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أكبر برنامج لاكتشاف الموهوبين

ويُعد برنامج "موهبة" أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، حيث يطبق اختبار المقياس في البرنامج حضوريًا باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من 3 ديسمبر 2023، وحتى 18 يناير 2024، في جميع مراكز قياس بمختلف مناطق المملكة. وتعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 مارس 2024.