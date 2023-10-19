السعودية | وزير البيئة والمياه والزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع “الإيسيسكو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمحافظة جدة على هامش أعمال المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين الوزارة والإيسيسكو المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة، من خلال مبادرات عملية مبتكرة يمكن قياس تأثيرها وتطويرها لتحقيق النجاح، حسب احتياجات وأولويات كل دولة.

وأكد المهندس الفضلي، حرص المملكة على تطوير التعاون مع الإيسيسكو ومع دول العالم الإسلامي في مواجهة التحديات والآثار السلبية للتغيرات المناخية في مجالات الأمن المائي والغذائي، مؤكداً استعداد الوزارة لتبادل الخبرات والتجارب السعودية الناجحة في تحلية المياه والمبادرات البيئية المختلفة.

بدوره قدم الدكتور المالك شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة على استضافة المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، مؤكداً حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع الوزارة، منوهاً بالشراكة المتميزة بين الجانبين في تنظيم جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، التي ترأسها الوزارة وتتولى المنظمة أمانتها العامة.