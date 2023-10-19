بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال سند مستوى 10654 نقطة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 1:16 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 59.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10654.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، وسدكو كابتال ريت، وبن داود، ودار الأركان، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأميانتيت، وأسمنت حائل، ووقت اللياقة، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.42% و6.67%. فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، وأديس، وشمس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 421.46 نقطة ليقفل عند مستوى 23837.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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