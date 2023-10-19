تراند اليوم : قرار "جديد" من الاتحاد الآسيوي بشأن قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد

صحيفة الخليج 365: كشف داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطور جديد في قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا.

وقال: "سيتم استبعاد الإيراني جاهانجير باجلاري رئيس لجنة الانضباط، وبندر الحميداني عضو اللجنة من مناقشة قضية مباراة سباهان والاتحاد، حسب" الرياضية" .

وأضاف: "قرار استبعاد جاهانجير والحميداني طبيعي، حيث سيتم استبعاد أي شخص من اللجنة له مصلحة من جانب الطرفين في أي قضية".