تراند اليوم : قرار "جديد" من الاتحاد الآسيوي بشأن قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد

صحيفة الخليج 365: كشف داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطور جديد في قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا.
وقال: "سيتم استبعاد الإيراني جاهانجير باجلاري رئيس لجنة الانضباط، وبندر الحميداني عضو اللجنة من مناقشة قضية مباراة سباهان والاتحاد، حسب" الرياضية" .
وأضاف: "قرار استبعاد جاهانجير والحميداني طبيعي، حيث سيتم استبعاد أي شخص من اللجنة له مصلحة من جانب الطرفين في أي قضية".
الجدير بالذكر ، ألغيت المباراة التي كان من المقرر إقامتها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لملعب "نقش جهان" قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.