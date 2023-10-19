تراند اليوم : أول تحرك من كريم بنزيمة تجاه 4 مسؤولين فرنسيين بعد اتهامه بتواطئه مع حماس وانضمامه للإخوان

صحيفة الخليج 365: أفادت تقارير في فرنسا بأن لاعب الاتحاد،كريم بنزيمة يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد عناصر في الحكومة الفرنسية، بعد ربطه بمنظمات إرهابية.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، كشف محامي بنزيمة أنهم يفكرون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير الفرنسي بتهمة التشهير والافتراء أثناء وجوده في منصب حكومي.

وقال المحامي للصحيفة الفرنسية: "نحن ندرس اتخاذ إجراءات ضد هذا الوزير، لقانون التلاعب بالمعلومات.. والتشهير أو حتى الإهانة العلنية، لأن هذا الارتباط غير الموجود مع جماعة الإخوان".

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية تؤكد أن كريم بنزيمة سيتخذ إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص كبار في فرنسا وهم:

وزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي اتهمه أنه من جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا. وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو الذي قالت بإن بنزيمة متواطئ مع حماس. وعضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو الذي قال إن بنزيمة متواطئ مع حماس. والنائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوير الذي طلبت بشكل رسمي سحب الجنسية من كريم بنزيمة.