تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي "سعودي" يعلق على إصابة نيمار.. ويكشف عن إجراء متوقع من الفيفا لتعويض الهلال

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ على إصابة لاعب الهلال نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، مشيرا إلى أن نادي الهلال يجب أن يعويض بلاعب سوبر ستار بعد إصابة "نيمار".

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج أكشن مع وليد: " الهلال يجب أن يعوض لمصلحة الدوري السعودي، ويعوض لمصلحة النادي، ويجب أن يعمل النادي مع الجهات المعنية على تعويض اللاعب".

وتابع: " أيضا برنامج حماية الأندية في الفيفا سيتكفل بجزء من إصابة اللاعب، وسيعوض الهلال على الأقل ب 7 ملايين ونصف يورو، في العام الواحد من قيمة رواتب اللاعب الأساسية".

وأشار إلى أن الهلال يستحق لاعب من فئة A لأن كل اللاعبين الذين يتعاقد معهم النادي من هذه الفئة.

واختتم قائلا: " حزين على إصابة نيمار وتغييه عن الهلال والدوري".