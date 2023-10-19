شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة 25 ألف م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات الرئيسية بمحافظة الطائف من إزالة تعديات على أراض حكومية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتتجاوز مساحتها الإجمالية 25 ألف متر مربع تقريبًا، وتمثلت في تعديات بجوار سد عكرمة وميدان الهجن، والعديد من الأراضي العشوائية التي استولي عليها.

حماية أراضي الدولة وضبط المخالفين

وشاركت لجان مشكّلة من أمانة الطائف، والجهات الأمنية في الإزالة، بناءً على التعليمات الصادرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز.

وتابع أيضا محافظ الطائف، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، ما يؤكد الحرص الشديد على إزالة التعديات وحماية أراضي الدولة وضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة، وفقًا لقواعد مراقبة عقارات الدولة.

تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين

وتضمنت تشكيل لجنة رئيسية لإصدار قرارات الإزالة والمتابعة، والإشراف على اللجان الفرعية، ودعم ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في كافة أرجاء ومراكز المحافظة.

هذا فضلا عن تنفيذ ما أقرته الدولة في هذا الشأن دون استثناء، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ودعت اللجنة المواطنين الالتزام بالأوامر والتعليمات وإزالة التعديات على أراضي الدولة كون ذلك يعفيهم من عقوبة التعدي المقررة نظامًا.