شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة "الكشافة السعودية" في المخيم الكشفي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في المخيم الكشفي العالمي على الهواء (جوتا)، والمخيم الكشفي عبر الإنترنت (جوتي)، والذي يقام في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2023.

ويُعد المخيم الكشفي العالمي، أكبر حدث كشفي رقمي في العالم، ويجمع أكثر من 2 مليون كشاف كل عام من أكثر من 174 دولة حول العالم.

التفاهم بين الثقافات

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبد الرحمن المديرس، أن الجمعية استعدت لهذا الحدث منذ وقت مبكر، بتجهيز محطات الراديو بمقر الجمعية، ومركز المعلومات، وأخرى بكلية الجبيل الصناعية، فضلا عن تدريب أعضاء النادي على التسجيل والتواصل مع زملائهم في مختلف قطاعات الجمعية.

وأضاف المديرس، أن أحداث JOTA-JOTI هذا العام تدور حول مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تعلمها في الكشافة، مما يمكّن الشباب من التواصل والتواصل مع بعضهم البعض باستخدام الإنترنت وراديو الهواة، وإشراكهم في الأنشطة التعليمية التي تبني العمل الجماعي والتفاهم بين الثقافات والمهارات للمستقبل.

المخيم الكشفي العالمي

ويعود تاريخ المخيم العالمي على الهواء «جوتا» والمخيم العالمي عبر الإنترنت «جوتي»، بعد ازدياد شعبية الراديو بين الكشافين في النصف الأول من القرن العشرين، إذ ولدت فكرة إقامة المخيم عن بُعد، مما أدى إلى إقامة أول مخيم على الهواء في عام 1958.

وبعد عدة عقود، أدى ظهور الإنترنت إلى إطلاق المخيم على الإنترنت في عام 1996، ودُمج الحدثين منذ ذلك الحين في تجربة واحدة، تسمى المخيم العالمي على الهواء «جوتا» - المخيم العالمي عبر الإنترنت «جوتي»، وهو تجمع عالمي يحدث كل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر.