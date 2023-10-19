شكرا لقرائتكم خبر عن حصر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.

ويأتي القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.

دعاوى التستر التجاري

أوضحت وزارة العدل، في بيان، أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.