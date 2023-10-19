شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاجئ الاتحاد الافريقي بطلب جديد تضامنًا مع القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب النادي الأهلي في الاجتماع الفني لمبارة الأحمر أمام سيمبا التنزاني، ارتداء شاره سوداء في المباراة تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

الأهلي بالزي الأسود وسيمبا بالأحمر

وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم البديل الأسود بالكامل في مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني، على أن يرتدي الأخير الطاقم الأحمر الأساسي، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدًا الجمعة.

ويلتقي الأهلي بنظيره سيمبا التنزاني مساء غدًا الجمعة في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الافريقي، وتقام مباراة الإياب مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء عدد من القرارات الخاصة بالتضامن مع القضية الفلسطينية وجاءت كالتالي:-

القرار الأول:إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

القرار الثاني: دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

القرار الثالث: ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

القرار الرابع: تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.