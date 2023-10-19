شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاسية لـ الأهلي وكولر قبل مباراة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن ضربة جديدة للفريق الأحمر قبل مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني في الدوري الافريقي.

الأهلي يكشف سبب فشل لحاق علي معلول ببعثة الفريق

وقال المصدر أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فشل في اللحاق ببعثة الفريق في تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا.

وتابع المصدر، أن معلول حتى اللحظة متواجد في أبوظبي ولا توجد أي رحلات طيران متجهة إلى تنزانيا وهو ما يصعب الأمور لوصول اللاعب والألتحاق بمعسكر الأحمر.

وأكمل المصدر، اللاعب كان من المفترض أن يصل مساء أمس من أبوظبي إلى تنزانيا ولكن تأخر وصوله إلى أبوظبي من اليابان جعل موعد الرحلة يفوته وينتظر أقرب رحلة بعدها وللأسف لا توجد رحلات متاحة.

وأختتم، اللاعب سيتجه إلى القاهرة ولن يلحق بالبعثة في تنزانيا وسيغيب عن مباراة الفريق أمام سيمبا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الافريقي، نثق في كل اللاعبين المتواجدين في تنزانيا وبإذن الله سيحقق الفريق الفوز على سيمبا في مباراة الغد.