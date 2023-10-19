شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يواصل نشره رسائل قوية للعالم بسبب القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استمر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، في تضامنه مع القضية الفلسطينية وتعاطف مع طفل فلسطيني ونشر ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، فيديو لطفل فلسطيني تعرض لقصف إسرائيلي وكتب عليه: كيف تكون غير مُبال بهذا؟.. كيف أصبحنا كذلك؟

https://www.instagram.com/reel/CylBalBsJ2K/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

كشف حساب ميكالي مع المنتخب المصري الأولمبي

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد النجاح فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والوصول للمباراة النهائية للبطولة، والنجاح فى جميع المباريات بصورة مميزة ولم يخسر طوال البطولة إلا في المباراة النهائية.

وقاد ميكالي المنتخب الأولمبي المصري فى 22 مباراة، ما بين رسمية وودية، استطاع خلالها الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، كانت نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام المغرب.

وشهدت المباراة التي جمعت منتخب مصر وأوزبكستان في أوزبكستان، حذرا كبيرا من الفريقين، وتقدم منتخب أوزبكستان في النتيجة على حساب نظيره منتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، عن طريق أوديلوف بعد خطأ من المدافع حسام عبد المجيد، بينما تعادل بلال مظهر لصالح الفراعنة في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني وأضاف زياد فرج الهدف الثاني في الدقيقة 90.