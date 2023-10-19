شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب مفاجئ.. تهديد الاتحاد بخسارة نقاط في دوري ابطال اسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الخبير القانوني أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، تنتظر نادي الاتحاد، حال مشاركة الجناح البرتغالي فيليبي جوتا، مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة فريق القوة الجوية العراقي، الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

رسالة الشيخي لنادي الاتحاد

وكتب الشيخي رسالة، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، جاءت على النحو التالي: "إن صح خبر إشراك جوتا مع نادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا في المباراة القادمة، فالأمر لا يخرج عن احتمالين: الأول إما أن الاتحاد سيشرك جوتا وهو غير مسجل ضمن قائمة الثمانية في نظام MySAFF؛ وهذا قد يؤدي إلى خسارة النقاط الثلاث حال تقديم احتجاج، والثاني أن اتحاد الكرة (استثنى) نادي الاتحاد وسمح له بتسجيل أكثر من ٨ أجانب في النظام؛ وهذا سيفتح أبوابًا يصعب إغلاقها، حيث لم يتم استثناء أندية أخرى من تطبيق النظام، كان آخرها نادي الهلال في كأس العالم الماضية".

وتابع الشيخي:"إشراك اللاعب (إن حدث) لا يخرج عن هذين الاحتمالين، وحدوث أي منهما دون تقديم احتجاج (لسبب أو لآخر) لن يغير من حقيقة أنهما مخالفان للنظام ولمبدأ عدالة المنافسة، حتى وإن كان الهدف سامٍ ويتمثل في مساعدة أنديتنا المشاركة خارجيًا، أو في عدم فسخ جوتا لعقده لعدم المشاركة، بالتوفيق لنادي الاتحاد ولاتحاد الكرة وللجميع".

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط من مباراة، بفارق نقطة عن القوة الجوية العراقي، متصدر المجموعة، برصيد 4 نقاط من مباراتين، علمًا بأن الاتحاد لا يزال في انتظار قرار الاتحاد الآسيوي حول مصير مباراة سباهان الإيراني في الجولة الثانية، بعد انسحاب الاتحاد لوجود رموز غير رياضية في ملعب نقش جهان.