تراند اليوم : تبدأ من 4 ريال.. تعرف على أسعار حافلة الرياض بعد إطلاق المرحلة الرابعة

صحيفة الخليج 365 : أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الخميس)، بدء المرحلة الرابعة من خدمة «حافلات الرياض» وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وفيما يلي أسعار التذاكر لحافلات الرياض: سعر تذكرة ساعتين بتكلفة 4 ريالات، وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً، وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً، وتذكرة 30 يومًا بتكلفة 140 ريالاً.

وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين، كما ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون، وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة، وسينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج، وسيكون انطلاق مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة، ومسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية، وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك.