تراند اليوم : "راح يروي عطش الهلاليين".. شاهد.. ناقد رياضي يكشف عن أفضل لاعب يمكنه تعويض "نيمار" في الهلال

صحيفة الخليج 365 : كشف الناقد الرياضي، أحمد المصيبيح، عن أفضل لاعب يمكنه تعويض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الهلال خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال ظهوره على برنامج كورة: "شخصيًا أتمنى رؤية ميسي في الهلال، ما راح يروي عطش الهلاليين بعد نيمار، إلا ميسي أو مبابي".

وتابع: "قدوم ميسي للهلال ليس بالأمر المستحيل، واللي أحضر رونالدو للكرة السعودية قادر على إحضار ميسي".

وكان نادي الهلال قد أعلن إصابة"نيمار " بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.