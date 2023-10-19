شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة ووزير الإعلام يبحثان دعم المحتوى الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الخميس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والأجهزة الإعلامية التي تشرف عليها الوزارة.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل، دعم رسائل الإعلام التنموي الذي يُبرز منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة، ودعم المحتوى الإعلامي الهادف الذي يرسم ملامح من الصورة المشرقة والحضارية للمملكة.

تطوير العمل الإعلامي

أكد الأمير فيصل بن سلمان، أن الإعلام شريك مهم في التنمية وتطوير العمل الإعلامي المتزن والهادف، ويساعد على عكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة التي تشهد حراكا غير مسبوق في مختلف المجالات.