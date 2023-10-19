شكرا لقرائتكم خبر عن علي رأسها مباراة الأهلي..فيفا يعلن مفاجأة كبرى قبل مباربات الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم بث مباريات دور الــ8 من النسخة الأولي من بطولة الدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية فيفا بلس.

اذاعة مباريات الدوري الافريقي مجانًا



وقال فيفا أنه سيتم بدءا من غدًا بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة على منصة "فيفا+ وعلي رأسها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ".

وأضاف:" بطولة الدوري الافريقي هي مسابقة جديدة نشات شراكة بين الفيفا والكاف،ستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحًا في القارة والتي تمثل جميع المناطق الإقليمية الأفريقية الثلاث".

وأوضح: "تقام مباريات الذهاب في الأيام 20، و21، و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة على "فيفا+" في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا"