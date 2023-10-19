شكرا لقرائتكم خبر عن نجم إشبيلية يعلم دعمه للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام المهاجم المالي فريدريك عمر كانوتيه لاعب إشبيلية السابق، بإعلانه عن دعم القضية الفلسطينية، وما يحدث من قصف عنيف من القوات الإسرائيلية.

وتشهد الأيام الآخيرة قصف عنيف من الكيان الإسرائيلي على فلسطين، مما أدى لمقتل العديد من المواطنين من بينهم الأطفال والنساء.

ونشر كانوتيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": سوف تعلم الأجيال القادمة عن الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل وحلفاؤها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: مثل أكاذيب وتستر وسائل الإعلام الرئيسية والسياسيين الفاسدين وغيرهم من الدعاة والمؤثرين، الخزي والعار عليهم، فلسطين حرة.