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نجل كريستيانو رونالدو يوقع عقدًا رسميًا مع النصر

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محمد الفلاح - قام كريستيانو جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، بتوقيع عقود رسمية مع النصر السعودي اليوم الخميس، للانتقال للفريق بشكل رسمي.

وأشارت صحيفة ""، أن النصر قام بإدراج كريستيانو جونيور في كشوفات البراعم تحت 13و15 عامً، وسيرتدي اللاعب القميصرقم 7 ليكون نفس رقم قميص رونالدو.

وسوف يخوض كريستيانو جونيور أول مباراة له مع براعم النصر أمام نظيره القادسية، يوم الجمعة المقبل، على ملعب حرس الحدود، فيافتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.

يُذكر أن جونيور لعب في أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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