هيئة الرياض تطلق المرحلة الرابعة من خدمة حافلات الرياض.. تعرف على أسعار التذاكر

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الخميس، بدء المرحلة الرابعة من خدمة حافلات الرياض، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، تشمل:

مسار 932 من حي الربيع إلى محطة الياسمين

مسار 933 من حي النزهة إلى محطة التعاون

مسار 942 من حي الخليج إلى محطة الروضة

مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج

مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة

مسار 947 من محطة الشهداء إلى محطة المونسية

مسار 948 من حي اليرموك إلى محطة اليرموك

وتبدأ أسعار التذاكر من 4 ريالات لتذكرة ساعتين، و20 ريالاً لتذكرة 3 أيام، و40 ريالاً لتذكرة 7 أيام، و140 ريالاً لتذكرة 30 يوماً.

وتعد المرحلة الرابعة من خدمة حافلات الرياض خطوة مهمة في توسيع شبكة النقل العام في المدينة، وتحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار.