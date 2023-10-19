شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواج استمر 7 سنوات.. زوج سعودي يطلق زوجته بسبب علبة بيبسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرامة مالية كبيرة.. الحكومة تحذر المواطنين بشدة من تسمية الأبناء بهذه الأسماء الممنوعة!! شاهد الفيديو كامل لزواج العامل السوداني من كفيلته السعودية.. اشعل مواقع التواصل بين مؤيد وساخر

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