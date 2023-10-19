شكرا لقرائتكم خبر عن عادة خاطئة يفعلها الملايين عند الاستيقاظ من النوم تسبب أمراض خطيرة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكن أن يكون لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم عواقب وخيمة على صحتك وعافيتك العقلية بشكل يومي وعلى المدى الطويل، وعند الاستيقاظ من النوم يتبع الكثيرون روتينًا معينًا مثل شرب المنبهات بأنواعها، تناول أطعمة معينة، ولكن هناك عادة خاطئة يفعلها البعض دون أن يعرفوا أنها تسبب لهم أضرارًا كبيرة تصل إلى التهاب المعدة.

العلاقة بين النوم والصحة





لدينا جميعًا بعض الإحساس بالعلاقة بين النوم وقدرتنا على العمل طوال اليوم، بعد كل شيء، عانى الجميع من التعب، أو المزاج السيئ، أو قلة التركيز التي غالبًا ما تأتي بعد ليلة من قلة النوم، ما لا يدركه الكثير من الناس هو أن قلة النوم - خاصة على أساس منتظم - مرتبطة بعواقب صحية طويلة المدى ، بما في ذلك الحالات الطبية المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وأن هذه الحالات قد تؤدي إلى تقصير متوسط العمر المتوقع، تظهر دراسات بحثية إضافية أن النوم المعتاد لأكثر من تسع ساعات يرتبط أيضًا بصحة سيئة.

البحث في الصلة بين مدة النوم والأمراض المزمنة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الدراسات تساعدنا على فهم الروابط بين عادات النوم وخطر الإصابة بأمراض معينة.

النوع الأول «يسمى دراسات الحرمان من النوم» يتضمن حرمان الباحثين الأصحاء من النوم وفحص أي تغيرات فسيولوجية قصيرة المدى يمكن أن تسبب المرض.

كشفت هذه الدراسات عن مجموعة متنوعة من الآثار الضارة المحتملة للحرمان من النوم والتي ترتبط عادةً بزيادة الإجهاد ، مثل ارتفاع ضغط الدم وضعف التحكم في جلوكوز الدم وزيادة الالتهاب.

النوع الثاني من البحث «يسمى الدراسات الوبائية المقطعية» يتضمن فحص الاستبيانات التي توفر معلومات حول مدة النوم المعتادة ووجود مرض معين أو مجموعة من الأمراض في عدد كبير من السكان في وقت واحد، على سبيل المثال ، ترتبط مدة النوم المنخفضة والمرتفعة ، كما ورد في الاستبيانات ، بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، ومع ذلك ، لا يمكن للدراسات المقطعية أن تشرح كيف أن قلة النوم أو كثرة النوم تؤدي إلى المرض لأن الناس قد يعانون من مرض يؤثر على النوم ، بدلاً من عادة النوم التي تسبب المرض أو تفاقمه. يأتي النوع الثالث والأكثر إقناعًا من الأدلة على ارتباط عادات النوم طويل الأمد بتطور العديد من الأمراض من تتبع عادات النوم وأنماط المرض على مدى فترات طويلة من الزمن لدى الأفراد الأصحاء في البداية «أي الدراسات الوبائية الطولية»، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان تعديل نوم المرء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض في نهاية المطاف أو يقلل من شدة المرض المستمر، ومع ذلك، فإن نتائج الدراسات الوبائية الطولية بدأت الآن تشير إلى احتمال حدوث ذلك.

فيما يلي بعض الدراسات التي تبحث في العلاقة بين عادات النوم وخطر الإصابة بحالات طبية.

بدانة :

ربطت العديد من الدراسات عدم كفاية النوم وزيادة الوزن، على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من ست ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بمؤشر كتلة جسم أعلى من المتوسط (BMI) وأن الأشخاص الذين ينامون ثماني ساعات لديهم أدنى مؤشر كتلة جسم.

يُنظر إلى النوم الآن على أنه عامل خطر محتمل للسمنة إلى جانب عاملي الخطر الأكثر شيوعًا: قلة التمرين والإفراط في تناول الطعام، بدأت الأبحاث حول الآليات المشاركة في تنظيم التمثيل الغذائي والشهية لتوضيح العلاقة بين النوم والسمنة.

أثناء النوم ، تفرز أجسامنا هرمونات تساعد في التحكم في الشهية ، واستقلاب الطاقة ، ومعالجة الجلوكوز، الحصول على القليل من النوم يخل بتوازن هذه الهرمونات وغيرها، على سبيل المثال ، يؤدي قلة النوم إلى زيادة إنتاج الكورتيزول ، الذي يشار إليه غالبًا باسم "هرمون التوتر"، يرتبط قلة النوم أيضًا بزيادة إفراز الأنسولين بعد تناول الوجبة.

الأنسولين هو هرمون ينظم معالجة الجلوكوز ويعزز تخزين الدهون ؛ ترتبط المستويات المرتفعة من الأنسولين بزيادة الوزن ، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري.

يرتبط النوم غير الكافي أيضًا بمستويات منخفضة من هرمون اللبتين ، وهو هرمون ينبه الدماغ بأنه يحتوي على ما يكفي من الطعام ، فضلاً عن مستويات أعلى من هرمون الجريلين، مادة كيميائية حيوية تحفز الشهية، نتيجة لذلك ، قد يؤدي قلة النوم إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام حتى بعد تناول عدد كافٍ من السعرات الحرارية، قد نكون أكثر عرضة لتناول الأطعمة مثل الحلويات التي ترضي الرغبة الشديدة في زيادة الطاقة بسرعة، بالإضافة إلى ذلك ، قد يجعلنا النوم غير الكافي متعبين للغاية لحرق هذه السعرات الحرارية الزائدة بالتمرين.

داء السكري :

وجد الباحثون أن النوم غير الكافي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 من خلال التأثير على طريقة معالجة الجسم للجلوكوز ، وهو الكربوهيدرات عالي الطاقة الذي تستخدمه الخلايا كوقود.

وجدت إحدى الدراسات قصيرة المدى لتقييد النوم أن مجموعة من الأشخاص الأصحاء الذين تقلص نومهم من 8 إلى 4 ساعات في الليلة عالجوا الجلوكوز بشكل أبطأ مما فعلوا عندما سُمح لهم بالنوم 12 ساعة، كما كشفت العديد من الدراسات الوبائية أن البالغين الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أو الإصابة به، بالإضافة إلى ذلك ، ربط الباحثون انقطاع النفس الانسدادي النومي- اضطراب تؤدي فيه صعوبات التنفس أثناء النوم إلى إثارة متكررة - مع تطور ضعف السيطرة على الجلوكوز على غرار ما يحدث في مرض السكري.

أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم :

لقد وجدت الدراسات أن ليلة واحدة من النوم غير الكافي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الحالي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم طوال اليوم التالي، قد يبدأ هذا التأثير في تفسير العلاقة بين قلة النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات أن النوم لفترات قصيرة جدًا (أقل من 6 ساعات) أو أكثر من اللازم (أكثر من 9 ساعات) يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى النساء.

هناك أيضًا أدلة متزايدة على وجود علاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وأمراض القلب، يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع النفس عادةً من الاستيقاظ المتكرر كل ليلة نتيجة إغلاق مجرى الهواء عند النوم، بالإضافة إلى اضطرابات النوم هذه ، يعاني المصابون بانقطاع النفس أيضًا من ارتفاعات قصيرة في ضغط الدم في كل مرة يستيقظون فيها، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مزمن في ضغط الدم يُعرف باسم ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، لحسن الحظ ، عند علاج انقطاع النفس النومي ، قد ينخفض ضغط الدم.

اضطرابات المزاج :

بالنظر إلى أن ليلة واحدة بلا نوم يمكن أن تجعل الناس عصبيين ومزاجيين في اليوم التالي ، فمن الممكن تصور أن النوم غير الكافي المزمن قد يؤدي إلى اضطرابات مزاجية طويلة الأمد، ارتبطت مشكلات النوم المزمنة بالاكتئاب والقلق والاضطراب العقلي، في إحدى الدراسات ، أفاد الأشخاص الذين ناموا أربع ساعات ونصف الساعة في الليلة أنهم شعروا بمزيد من التوتر والحزن والغضب والإرهاق العقلي.

في دراسة أخرى ، أظهر الأشخاص الذين ناموا أربع ساعات كل ليلة انخفاض مستويات التفاؤل والتواصل الاجتماعي نتيجة لأيام قلة النوم، تحسنت كل هذه الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا بشكل كبير عندما عاد الأشخاص إلى جدول نومهم الطبيعي.

وظيفة المناعة:

من الطبيعي أن يذهب الناس إلى الفراش عندما يمرضون، المواد التي ينتجها الجهاز المناعي للمساعدة في مكافحة العدوى تسبب أيضًا التعب، تقترح إحدى النظريات أن الجهاز المناعي قد طور «عوامل تحفز النعاس» لأن الخمول والنوم يوفران ميزة: أولئك الذين ينامون أكثر عندما يواجهون عدوى كانوا أكثر قدرة على محاربة هذه العدوى من أولئك الذين ينامون أقل، في الواقع ، تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن تلك الحيوانات التي تحصل على نوم أكثر عمقًا بعد التحدي التجريبي عن طريق العدوى الميكروبية لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

كحول :

أظهرت الدراسات أن تعاطي الكحول أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين ينامون قلة النوم، والسبب في ذلك ذو شقين. أولاً، يعمل الكحول كمسكن خفيف ويشيع استخدامه كمساعد على النوم بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم مثل الأرق . ثانيًا، جودة الكحول المهدئة مؤقتة فقط، نظرًا لأن الجسم يعالج الكحول على مدار بضع ساعات، فإنه يبدأ في تحفيز أجزاء الدماغ التي تسبب اليقظة ، مما يتسبب في كثير من الحالات في الاستيقاظ ومشاكل النوم في وقت لاحق من الليل.

متوسط العمر المتوقع :

بالنظر إلى الآثار الصحية العكسية المحتملة للنوم غير الكافي، فليس من المستغرب أن يرتبط قلة النوم بانخفاض متوسط العمر المتوقع، تكشف البيانات المأخوذة من ثلاث دراسات وبائية مقطعية كبيرة أن النوم لمدة خمس ساعات أو أقل في الليلة يزيد من خطر الوفيات من جميع الأسباب بنحو 15 في المائة.

ويمكن أن تؤثر مشاكل النوم على مخاطر الإصابة بالأمراض، فإن العديد من الأمراض والاضطرابات يمكن أن تؤثر أيضًا على مقدار النوم الذي نحصل عليه، في حين أن ما يقدر بنحو 50 إلى 70 مليون أمريكي يعانون من نوع من اضطرابات النوم، فإن معظم الناس لا يذكرون مشاكل نومهم لأطبائهم، ولا يسأل معظم الأطباء عنها بالضرورة، هذا النقص الواسع في الوعي بتأثير مشاكل النوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ومكلفة على الصحة العامة.