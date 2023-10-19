شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم.. كم تبلغ ثروة الملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال" في 2023م ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الحديث عن الثروات يستدعي الحديث عن هذه الشخصية البارزة في عالم الثروة والأموال، حيث يعتبر من ضمن أهم أغنياء الوطن العربي، كما أن الثروة الكبيرة التي حققها ساهمت بتضمينه في قائمة أغنى الشخصيات حول العالم. كذلك، جاءت هذه الثروة وليدة الكثير من الاستثمارات والأعمال التي تولى المضي على ركبها، حيث بدأ في مزاولة الأنشطة الاستثمارية والتجارية منذ أن عاد للمملكة العربية السعودية بعد أن أنهى دراسته في احدى الجامعات الأمريكية.



قد تمتع الوليد بن طلال بالكثير من المقومات التي جعلته من أشهر وأنجح رجال الأعمال في العالم أجمع، كما أن حياته المهنية مميزة بشكل لا يمكن التغاضي عنه أبداً. كما وأنه يعتبر من ضمن الشخصيات البارزة بوضوح.

بينما حصد الكثير من الجوائز في مسيرته المهنية ومن ضمن أهم هذه الجوائز وسام الملك عبد العزيز تبعاً لكونه رجل أعمال متميز جداً، كذلك، كان الوسام الذي تلقاه من الدرجة الأولى، وايضاً وسام الأسد فهو الوسام الذي ناله في عام 2013 وهو وسام تقديري من رئيس السنغال،بينما كان الوليد بن طلال من ضمن أغنى عشرة أشخاص في العالم أجمع لعام 2006، وكانت هذه القائمة ممثلة كما يلي:

في الواقع، يتمركز الوليد بن طلال في طليعة قائمة أغنياء العالم العربي. كما وأنه يمتلك ثروة تجاوزت العشرين مليار دولار أمريكي. بينما جاءت هذه الثروة تبعاً لكونه من ضمن أهم المستثمرين في العالم.

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