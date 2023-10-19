شكرا لمتابعة خبر عن رد المُطلق على بائع يغش العسل ويروج له أنه طبيعي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الشيخ عبدالله المطلق، على استفسار أحد الأشخاص بخصوص حكم قيامه بهلط بعض المواد في العسل وبيعه على أنه طبيعي.

وقال صاحب السؤال: “أبيع العسل وغالبه طبيعي، ولكني أخلط معه بعض الإضافات، وأقول للزبائن بأنه طبيعي خالص بحكم الأغلبية.. فهل يجوز لي ذلك؟”.

وأكد المطلق أن هذا التصرف يعتبر نوع من أنواع الغش التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: “من غشنا فليس منا”.