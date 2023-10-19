تراند اليوم : كان بحوزته ذخيرة وأسلحة نارية .. شاهد: بيان أمني بشأن القبض على مروج مخدرات داخل منزل بمحافظة ضرية

صحيفة الخليج 365 : قبضـت شرطة محافظة ضرية بمنطقـة القصيـم بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، علـى مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبالغ مالية وأسلحة نارية وذخيرة حية ومناظير ليلية ومسروقات تنوعت بين بطاريات وكيابل ومولد كهربائي، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.