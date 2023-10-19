تراند اليوم : "دهانات الجزيرة" تشارك في التحوّل الرقمي بمعرض جايتكس العالمي - فيديو وصور

صحيفة الخليج 365 : تشارك "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نخبةً من الخبرات التقنية الواعدة في مجال التحوّل الرقمي عبر معرض جايتكس العالمي، الذي يُقام حالياً لمدة خمسة أيام بمعرض دبي التجاري العالمي، ويستمر لغاية 20 من شهر أكتوبر الحالي.

وتستعرض الشركة خلال معرض جايتكس مدى لا محدود من خدماتها التكنولوجية، بتصميم واجهات مبتكرة للتعريف بتقنية الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، والتي تساعد العملاء على تجربة ألوان مختلفة على الجدار بشكل افتراضي، ليتمكنوا من اختيار اللون المناسب لهم، مع الكشف عن مشاكل الجدار وتقديم الحلول الفنية، فضلاً عن توفير خدمة لحساب كمية الدهان المناسبة لتغطية المساحة المطلوبة، وذلك خلال رحلة استثنائية في عالم الحلول الرقمية، مكّنت الزوار من عيش تجربة مميزة.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرميح عن تطلعاته بمواكبة التحوّل الرقمي وتجديد المعارف التقنية، بما يصُب في تسهيل حياة العملاء وتحسين جودة الحياة، بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تُشارك في مستقبل متطور وعالي الاستدامة.

ويخلق معرض جايتكس الفرص الداعمة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها ذات الجودة والابتكار، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، مع التعرّف على آخر التطورات التقنية والابتكارات التكنولوجية، وتوسيع شبكة العلاقات مع الشركاء المستقبليين والعملاء المحتملين.

عن "دهانات الجزيرة"

أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.