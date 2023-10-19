تراند اليوم : شاهد.. "قانوني" يكشف عددا من الشروط حتى يتمكن الهلال من التعاقد مع لاعب بديلاً عن نيمار

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني يعقوب المطير، عن الشروط التي تُمكن نادي الهلال من استبدال لاعبه البرازيلي نيمار بلاعب آخر.

وقال المطير، في حديثه لبرنامج "دورينا غير": "الشرط الأول هو إسقاط اللاعب وقد يكون بإنهاء العقد أو أن يكون هناك مخالفة، وهذا لا يمكن أن يحدث مع لاعب كبير مثل نيمار".

وأضاف: "أن تقوم بتسجيل لاعب بديل بدلا من اللاعب المصاب، ويكون عندك خانة شاغرة، أو وجود لاعب حر عقده منتهي قبل نهاية فترة التسجيل الأخيرة".

وتابع: "لا يمكن أن تقوم باستبدال لاعب مصاب حاليا، فقبل ذلك كان هناك مادة تتيح استبدال اللاعب المصاب في حال كانت إصابته طويلة، لكن تم إلغائها".

واختتم: "حاليا الهلال لا يمكنه استبدال نيمار إلا بإنهاء عقده وهذا أمر صعب، لكن يمكن فقط في الفترة الشتوية استبدال اللاعب".