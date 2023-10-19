اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. "قانوني" يكشف عددا من الشروط حتى يتمكن الهلال من التعاقد مع لاعب بديلاً عن نيمار

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني يعقوب المطير، عن الشروط التي تُمكن نادي الهلال من استبدال لاعبه البرازيلي بلاعب آخر.

وقال المطير، في حديثه لبرنامج "دورينا غير": "الشرط الأول هو إسقاط اللاعب وقد يكون بإنهاء العقد أو أن يكون هناك مخالفة، وهذا لا يمكن أن يحدث مع لاعب كبير مثل نيمار".

وأضاف: "أن تقوم بتسجيل لاعب بديل بدلا من اللاعب المصاب، ويكون عندك خانة شاغرة، أو وجود لاعب حر عقده منتهي قبل نهاية فترة التسجيل الأخيرة".

وتابع: "لا يمكن أن تقوم باستبدال لاعب مصاب حاليا، فقبل ذلك كان هناك مادة تتيح استبدال اللاعب المصاب في حال كانت إصابته طويلة، لكن تم إلغائها".

واختتم: "حاليا الهلال لا يمكنه استبدال نيمار إلا بإنهاء عقده وهذا أمر صعب، لكن يمكن فقط في الفترة الشتوية استبدال اللاعب".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا