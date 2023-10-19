شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. السعودية وإندونيسيا توقعان 4 اتفاقيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد سمو ولي العهد، والرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

العلاقات السعودية الإندونيسية

واستُعرضت العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك شهد سمو ولي العهد، ورئيس جمهورية إندونيسيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

توقيع 4 اتفاقيات بين السعودية وإندونيسيا

وتضمنت 4 اتفاقيات، أولها: اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

وفي ثاني الاتفاقيات جاءت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ومن الجانب الإندونيسي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو.

أما الثالث، فيتمثل في برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

والرابعة، مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وقعها من الجانب السعودي، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال السيد محمد عقيل ارحام.

الحضور أثناء جلسة المباحثات

حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني.

كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

أيضا حضر وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي، وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي، ووزير التجارة ذو الكفل حسن، ووزير شركات الدولة ايريك طاهر، ووزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ووزير إدارة مجلس الوزراء السيد برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد.