شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستمر.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته في عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بذل العطاء بمختلف الدول، إذ وزع أمس الأول 500 سلة غذائية في مدينة بلد حاوو بولاية جوبا لاند في الصومال الفيدرالية.

واستفاد منها 3.000 فرد، ضمن مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة لتعزيز الأمن الغذائي للمتضررين من الجفاف في الصومال.

مساعدات مركز الملك سلمان في باكستان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 530 حقيبة إيوائية في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب في باكستان، استفاد منها 3.710 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.

أيضًا وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 561 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان المتضررة من الفيضانات، استفاد منها 3.927 فرداً، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.

الدعم السعودي للشعب الأفغاني

وفي مديرية جلران بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد 2.250 من الأسر المتضررة من الزلزال، من السلال الغذائية التي وزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، والتي بلغت 25 طنًا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.