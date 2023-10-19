شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب تتوالى على كريم بنزيما عقب إعلانه دعم فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، العديد من الصدمات في الفترة الآخيرة، عقب إعلانه دعم فلسطين.

وكان بنزيما أعلن دعمه لغزة، وذلك عقب القصف العنيف الذي تعرضت له من جانب الكيان الصهيوني.

ونشر بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا مرة أخرى لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال.

لتخرج فاليري بوير عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، تطالب بتجريد الكرة الذهبية من كريم بنزيما وأيضًا سحب الجنسية الفرنسية، وذلك إذاتحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود علاقات له مع جماعة إرهابية.

وعلقت: يجب أن نفكر في فرض عقوبات على كريم بنزيما، العقوبة الرمزية ستكون حرمانه من الكرة الذهبية، ويجب علينا أيضًا أن نطلب إسقاط الجنسية.

كما كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": لا يمكننا أن نقبل أن يقوم مواطن فرنسي مزدوج الجنسية، ومعروف دوليًا، بإهانة بلدنا أو حتى خيانته بهذه الطريقة.