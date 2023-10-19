انت الان تتابع بالفيديو.. لاعبو النصر يكرّمون "رونالدو" احتفالًا بأرقامه القياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 4:55 مساءً

فاجئ لاعبو نادي النصر، زميلَهم بالفريق النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بتكريم خاص احتفالًا بأرقام اللاعب القياسية. وقام حساب نادي النصر الرسمي عبر منصة "إكس" بنشر فيديو للاعبي الفريق وهم يقدمون لرونالدو وهو بالملعب قالب كيك عليه أرقامه القياسية خلال مسيرته الكروية. وظهرت ملامح الفرح الشديد على وجه نجم النصر البرتغالي؛ حيث وجّه الشكر لزملائه، ثم قام لاعبو الفريق بالتقاط صورة لهم جميعًا. يذكر أن آخر رقم حقّقه "رونالدو" خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب البوسنة والهرسك، والتى سجل فيها هدفين، ليتصدّر قائمة هدافي العالم برصيد 40 هدفًا.

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