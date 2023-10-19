النصر يوقّع مع البرتغالي "جونيور" نجل قائد الفريق "كريستيانو رونالدو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 5:11 مساءً

وقّعت إدارةُ نادي النصر، اليوم الخميس، رسميًّا مع البرتغالي "جونيور" نجل الأسطورة "كريستيانو رونالدو" قائد الفريق الأول لكرة القدم. ووفقًا للصحيفة الرياضية: فإن النادي العاصمي أدرج الموهبة "جونيور" صاحب الـ"13" عامًا، في كشوفات البراعم تحت "13" و"15" عامًا؛ حيث سيرتدي القميص رقم "7" تيمُّنًا بوالده قائد النصر. ومن المتوقّع أن يدشن "جونيور" مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق، غدًا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود، ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عامًا.

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