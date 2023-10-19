تراند اليوم : الصحة الكندية تؤكد وجود فايروس في "لقاح فايزر لكورونا" لم تكشف عنه الشركة مسبقاً قد يسبب السرطان

ترجمة حصرية: أعلنت وزارة الصحة الكندية عن وجود تسلسل الحمض النووي لفيروس Simian Virus 40 (SV40) في لقاح فايزر لفيروس كورونا، والذي لم تكشف عنه الشركة المصنعة مسبقًا.

حددوا الفيروس في وقت سابق

وقالت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Epoch Times: "تتوقع وزارة الصحة الكندية من الجهات الراعية تحديد أي تسلسلات الحمض النووي الوظيفية بيولوجيًا داخل البلازميد (مثل مُحسِّن SV40) في وقت التقديم".

وتابعت : "على الرغم من تقديم تسلسل الحمض النووي الكامل لبلازميد فايزر في وقت التقديم الأولي، إلا أن الراعي لم يحدد تسلسل SV40 على وجه التحديد."

ما هو الفيروس القردي؟

الفيروسُ القِرْدِيُّ 40 هو فيروس تورامي من فيروسات الدنا يصيب السعادين والإنسان حيث يتسبب بأورام لكن في معظم الأحيان يمر كعدوى كامنة.