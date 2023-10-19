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تراند اليوم : شاهد .. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في الرياض

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صحيفة الخليج 365: التقى ولي العهد الأمير مساء اليوم الخميس في الرياض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ووصل إلى الرياض اليوم، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والوفد المرافق له. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية نيل كرومبتون، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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