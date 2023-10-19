تراند اليوم : الكويت .. الحكم بسجن 7 قضاة وعزلهم من وظائفهم ومصادرة مركباتهم بعد تلقيهم رشاوى في قضية الإيراني صالحي

صحيفة الخليج 365 : أيدت محكمة التمييز الكويتية حبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد في قضية عرفت إعلاميا بـ "رشوة القضاة".

كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة ، وحبس رجال أعمال، كما قضت بحبس آخرين، فيما قضت ببراءة اخرين، بحسب القبس.

وكانت النيابة العامة الكويتية خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين.