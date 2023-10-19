شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في الرياض.

ووصل إلى الرياض اليوم الخميس، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والوفد المرافق.

مراسم استقبال سوناك

كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.