شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط محاولة تهريب 140 كلجم من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التصدي لمروجي المخدرات في السعودية

وكانت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأشارت الدوريات إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.