شكرا لقرائتكم خبر عن "الحسيني" يبحث مع أمين "حكماء المسلمين" مكافحة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى د. محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، المستشار محمد عبد السلام، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، في مقر المجلس في أبوظبي.

وجرى التباحث في سبل تعزيز الأخوة الإسلامية، وأهمية الاعتماد على خطاب المرجعيات الإسلامية المعتمدة المتبعة للنهج الوسطية والاعتدال وضرورة مكافحة التطرف والطائفية المقيتة، والتصدي لخطاب الكراهية الداعي إلى الفتنة.

قيم الإسلام

أكدا أهمية الاعتماد على وثيقتي الأخوة الإنسانية ومكة المكرمة، لأنهما تشكلان مرجعية معتمدة تحمل رؤية شاملة، وأهداف مشتركة تنفع الإنسانية، من خلال تكريسهما لقيم الإسلام في الانفتاح والتحاور بدلا من التنابذ والتباغض، من أجل الهدف الأسمى وهو عمارة الأرض بالسلام بين الشعوب.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار عبدالسلام للحسيني كتابه الموسوم الإمام والبابا، وبدوره قدم الحسيني كتابه معالم القيم الإنسانية في وثيقة مکة الحضارية.