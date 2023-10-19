شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كمبوديا يصل المملكة للمشاركة في قمة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء اليوم، دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا، الدكتور هون مانيت والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير مملكة كمبوديا غير المقيم لدى المملكة العربية السعودية أوك سارون، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

توافد المشاركين

وصل في وقت سابق من اليوم، إلى الرياض الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق له، ووصل إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة.