شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء العماني يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو، شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان والوفد المرافق، للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة بعمان يوسف بن محمد العودة، وسفير عمان لدى المملكة صاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.