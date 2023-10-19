شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - الهلال يقترب من خطف هدف ريال مدريد لتعويض نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وحاجته لعملية جراحية وبرنامج علاجي تتحدد مدته في وقت لاحق.

وجاءت إصابة نيمار جونيور دا سيلفا بعد خروجه باكيًا من مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام منتخب أوروجواي الأول الكروي، والتي شهدت خسارة السامبا بنتيجة (0-2)، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.

مبابي يقترب من تعويض نيمار في الهلال

وحسب صحيفة "الرياض" السعودية، أوضحت أن اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مطروح على طاولة مسئوولي نادي الهلال من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل لتعويض غياب نيمار، خاصة وأن كيليان يتبقى له 6 أشهر فقط في عقده مع النادي الباريسي.

وتحث جماهير الهلال السعودي إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل على ضرورة التعاقد مع نجم عالمي جديد في يناير لتعويض البرازيلي.