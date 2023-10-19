شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير برازيلية تكشف موعد خضوع نيمار لجراحة الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وحاجته لعملية جراحية وبرنامج علاجي تتحدد مدته في وقت لاحق.

وجاءت إصابة نيمار جونيور دا سيلفا بعد خروجه باكيًا من مباراة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام منتخب أوروجواي الأول الكروي، والتي شهدت خسارة السامبا بنتيجة (0-2)، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عن قارة أمريكا الجنوبية.

موعد إجراء نيمار جراحة الرباط الصليبي

واوضحت شبكة ESPN البرازيلية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من المقرر خضوعه لعملية جراحية خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الشبكة البرازيلية ذاتها عبر مصادرها خلال تقرير نشرته اليوم الخميس إلى أن هناك تواصلًا بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومسئوولي نادي الهلال قد تم لبحث القرارات المتعلقة بالموضوع.