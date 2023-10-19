دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لضباط الجيش السعودي المشاركين في حرب فلسطين

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة لمجموعة من ضباط الجيش السعودي، المشاركين في حرب فلسطين عام 1948م.
وأظهرت الصورة الضباط وهم يرتدون الزي العسكري، ويحملون السلاح، ويستعدون للمشاركة في القتال.
وقالت الدارة عبر حسابها على تويتر: “صورة تظهر مجموعة من ضباط الجيش السعودي المشارك في الدفاع عن فلسطين المحتلة، عام 1367هـ – 1368هـ، 1948م”.
وأضافت: “من الذاكرة العربية والإسلامية، وعلى أساس نصرة الحق والمسلمين إيمانًا بالقضية الفلسطينية”.
وتعد هذه الصورة وثيقة تاريخية مهمة، تجسد مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب فلسطين، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
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