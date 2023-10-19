شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجرى خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

حقوق الشعب الفلسطيني

أكد سموه خلال اللقاء، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما أكد سمو ولي العهد، أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

الحاضرون في اللقاء

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

كما صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون، ومستشار الأمن القومي تيم بارو، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء جيمي نورمان، والمستشار العسكري الخاص لرئيس الوزراء جون بيو، والمستشارة الإعلامية لرئيس الوزراء جورجي باركر، وكبيرة المستشارين لرئيس الوزراء فيونا ماكلوام، ونائب مستشار الأمن الوطني سارة ماكنتوش

مراسم استقبال سوناك

وصل إلى الرياض اليوم الخميس، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والوفد المرافق.

كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.