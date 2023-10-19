شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الفنلندي في وفاة مارتي أهتيساري الرئيس الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الفنلندي، ساولي نينستو، في وفاة مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الفنلندي، ساولي نينستو، في وفاة مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".