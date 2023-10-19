شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة وإندونيسيا في منتجات الحلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم ، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

ومثّل "الهيئة" في التوقيع الرئيس التنفيذي، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الجانب الإندونيسيـ، رئيس مجلس إدارة وكالة ضمان المنتجات الحلال، محمد عقيل إرحم.

تبادل الخبرات

تهدف المذكرة إلى تطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، والاعتراف المتبادل بين الطرفين للمنتجات المحلية المصدرة بين بلديهما، كما تشمل تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للحلال.

وشدد الجضعي على أن "الغذاء والدواء" ممثلةً في المركز السعودي للحلال، تعمل على بناء منظومة موحدة للجهات المانحة لشهادات الحلال في جميع دول العالم، وتمثل ذلك في توقيع مذكرة تعاون مع مركز التنمية الإسلامية الماليزية "جاكيم" والمعهد المغربي للتقييس التابع لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

يذكر أن المركز السعودي لحلال، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وتسهم الشهادات التي يمنحها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى دعم تصدير المنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية.