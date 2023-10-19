شكرا لقرائتكم خبر عن محامي بنزيما يرد على مطالبات سحب الجنسية الفرنسية بسبب فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود مطالب في الوقت الحالي بتجريد كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من جائزة الكرة الذهبية خلال الفترة الحالية، في ظل دعمه للقضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في ردود قوية من جانب محبي النجم الفرنسي.

محامي بنزيما يكشف موقف اللاعب من سحب الجنسية منه

رد محامي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي على مطالبات وزير الداخلية وأعضاء البرلمان بتجريد اللاعب من الجنسية الفرنسية.

وأكد محامي نجم الاتحاد السعودي على أن هذا الأمر غير قانوني نهائيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يحمل أي جنسية أخرى، وبالتالي لا يمكن أن يتم سحب الجنسية.

مطالبات بتجريد كريم بنزيما من الكرة الذهبية

ووفقًا لما ذكرته إذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن وزير الداخلية وأحد أعضاء البرلمان الفرنسي طالبوا بسحب الجنسية الفرنسية، من كريم بنزيما بسبب ما بدر من اللاعب ودعمه للقضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يخالف سياسة الدولة.