انت الان تتابع زوج يطلق عروسه بعد أن ظهرت في بث بأحد البرامج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 8:09 مساءً

كشفت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد أن السوشال ميديا أصبحت من الأسباب المؤدية للطلاق في العديد من الحالات، وأن ليس كل رجل يقبل بأن زوجته تظهر على العالم في هذه البرامج. وبين "السعد" أن إحدى الحالات التي كانت على اطلاع عليها، وهي لأحد الأزواج بعد أن حدد موعد الزفاف، وقام بحجز قاعة الأفراح ودفع المبلغ؛ وبعدها بعدة أيام وأثناء ترتيب حفل الزفاف، اكتشف بالصدفة أثناء تصفحه أحد البرامج أن الفتاة التي يريد الزواج بها ظهرت في البرنامج، ليغضب من هذا الأمر وتحدث خلافات بينهما، بعدها ألغى حفل الزواج. وأكدت "السعد" أن الاهتمام ببرامج التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، هو أمر خاطئ يهدد استقرار الحياة الزوجية.

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