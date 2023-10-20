تحضيراً لمواجهة الرياض في دوري روشن.. انتظام الدوليين في تدريبات الاتفاق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 8:17 مساءً

انتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام. تأتي تحضيرات أحمر الشرقية استعداداً لمواجهة مضيفه فريق الرياض، الأحد المقبل، في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري روشن السعودي. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على تمارين الإحماء ثم تدريب لياقي متنوع بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين ، ثم طبق اللاعبون الجانب الفني الذي سينتهجه في مواجهة الرياض.

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