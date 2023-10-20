انت الان تتابع "البنتاغون": تصدينا لمسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 أكتوبر 2023, 8:32 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن أعضاء التحالف الدولي. وتفصيلاً، قالت وزارة الدفاع الأمريكية: تمكنا من إسقاط المسيرات التي أطلقها الحوثيون. وأضافت: نرفع من قدرات سلاحي البحر والجوّ الأمريكيين في المنطقة لحماية أمننا القومي، مشيرة إلى أن تهديد المسيرات شمل قواعد للتحالف في العراق وسوريا في اليومين الماضيين وتم تدميرها، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وأوضح "البنتاغون": الحوثيون أطلقوا صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها.

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